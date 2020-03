Kabinet prodloužil omezení volného pohybu i uzavření obchodů a restaurací do 11. dubna

Omezení volného pohybu po celé České republice, které je jedním z opatření proti šíření nového typu koronaviru v zemi, kabinet opětovně prodloužil do 11. dubna do 06:00. ČTK to sdělil premiér Andrej Babiš (ANO). Opatření platí od 16. března, vláda ho naposledy prodloužila do středy 1. dubna. Rozšířila ho tehdy rovněž o ustanovení, podle kterého nemají lidé na veřejně dostupných místech tvořit skupinky a být nejvíce ve dvou. Opatření omezující volný pohyb se nevztahuje například na cesty do zaměstnání, na nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými, cesty k obstarávání základních životních potřeb, do zdravotnických zařízení, dobrovolnickou či sousedskou výpomoc, na pobyty v přírodě nebo parcích a pro účast na pohřbech.

Vláda podle informací ČTK prodloužila do soboty 11. dubna zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách. Původně platil do středečních 06:00. Zákaz se netýká například prodejen potravin, lékáren, drogerií, prodejen výpočetní techniky, malých domácích zvířat a potřeb pro ně, novin a časopisů, zahrádkářství, květinářství nebo prodeje zdravotnických prostředků.

Také restaurace podle informací ČTK zůstanou uzavřené do 11. dubna. Zákaz se netýká například výdeje jídla okénkem nebo prodeje s sebou bez vstupu do provozovny, restaurace také mohou jídlo rozvážet. Omezení neplatí pro provozovny, jež neslouží pro veřejnost, například zaměstnanecké stravování.

Děti do dvou let a samotní řidiči bez roušky

Zákaz vycházení bez pokrývky nosu a úst, který platí od 19. března, se nově nebude vztahovat na děti do dvou let věku a řidiče, kteří jsou v motorovém vozidle sami. Na zasedání toto usnesení schválila vláda, informoval na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Podle ministra výjimka vznikla po konzultaci s odborníky. Poměrně dlouho se diskutovala smysluplnost nošení v roušky v takových případech, uvedl Vojtěch.

Naproti tomu Světová zdravotnická organizace (WHO) uvedla, že nevidí žádný užitek ve všeobecném nošení roušek v nynějším boji proti šíření koronaviru. Podle koordinátora krizové pomoci z WHO Michaela Ryana spíš roušky představují dodatečná rizika, když je lidé nesprávně snímají. Právě při tom se prý totiž mohou nakazit.

Lidé vracející se do ČR budou muset do karantény

Do povinné dvoutýdenní karantény bude muset s výjimkami každý, kdo se vrátí do České republiky. Na zasedání to schválila vláda. Dosud se povinnost karantény týkala pouze lidí vracejících se z rizikových destinací, na kterém je 19 zemí, mimo jiné USA, Španělsko, Itálie, Německo, Rakousko, Francie, Austrálie nebo Velká Británie.

Zaměstnanci tzv. kritické infrastruktury nemohou čerpat dovolenou

Vláda zakázala zaměstnancům subjektů takzvané kritické infrastruktury čerpat dovolenou po dobu nouzového stavu kvůli šířící se nákaze nového koronaviru. Jak vicepremiér a ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO), jde například o energetické provozy. K izolaci svých dispečinků už v minulých dnech některé firmy takzvané kritické infrastruktury přistoupily. Státní provozovatel ropovodů Mero spustil minulý pátek krizový plán a izoloval dispečink, z něhož pracovníci řídí provoz ropovodů Družba a IKL a tankoviště ropy. Operátoři a dispečeři jsou zcela izolováni od ostatních zaměstnanců a vždy na týden i od svých rodin. Podobný krok učinil také ČEZ.