Kabinet podpořila trestný čin působení v cizím ozbrojeném konfliktu

Zapojení do činnosti nestátní ozbrojené skupiny, která se zaměřuje na působení v ozbrojeném konfliktu na území cizího státu, se možná stane samostatným trestným činem. Pachateli by za něj mohlo hrozit až pětileté vězení. Návrh trestního zákoníku, který s tím počítá, schválila vláda. Kvůli neúčasti ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) kabinet naopak odložil projednávání novely trestního řádu, podle které by mohly být informace získané rozvědkami použitelné v trestním řízení.

Český trestní zákoník zná trestný čin služby v cizích ozbrojených silách. Ten se však týká pouze českých občanů a navíc jej nelze aplikovat na působení v nestátních skupinách, tedy například v povstaleckých silách. Stejně tak jej není možné použít na působení u útvarů, které se sice za stát označují, ale nejsou jím - třeba v případě takzvaného Islámského státu.