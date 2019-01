K zákazu jízdy kamionů v levém pruhu se vláda staví neutrálně

Poslanecký návrh na zákaz jízdy kamionů v levém pruhu na dálnicích vláda před zákonodárci nepodpoří, ale ani neodmítne. Kabinet schválil neutrální stanovisko, řekl novinářům premiér Andrej Babiš (ANO). Podle ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO) poukáže kabinet v Parlamentu na některé problémy, které by měli vzít poslanci do úvahy. Předpis by totiž mohl postihnout i automobily s přívěsem či vozidla integrovaného záchranného systému. Zákaz by podle novely skupiny poslanců ANO, KSČM a ČSSD platil v pracovní dny od 06:00 do 22:00. Vztahoval by se na řidiče nákladních automobilů nad 3,5 tuny a jízdních souprav delších než sedm metrů. Předkladatelé tvrdí, že by se na dálnicích zvýšila plynulost a bezpečnost provozu. Podle Kněžínka je třeba vzít v úvahu, že řadu problémů lze místo plošného opatření řešit případ od případu například dopravními značkami.