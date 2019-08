K výročí listopadové revoluce se v krajích chystají desítky akcí

Výročí 30 let od listopadu 1989 připomenou po ČR desítky výstav, koncertů, besed a dalších akcí. Někde vystoupí i pamětníci a aktéři listopadových událostí, města odhalí nová pietní místa. Na přípravě programů se vedle krajů a měst podílejí i školy a spolky. Mnoho ale finální program teprve dokončuje, zjistila ČTK. Města často s připomínkou sametové revoluce nečekají až na listopad. Například už při zářijovém Znojemském historickém vinobraní bude královská družina v průvodu rozhazovat pamětní mince. Do oběhu se tak dostane 10.000 stříbrných a 100 zlatých mincí s vyraženými letopočty 1989-2019. Na letišti Hradčany v Libereckém kraji se 19. října uskuteční projekt Ralsko - 30 let svobody s ukázkami z vojenské historie. V Přerově mohou lidé již nyní navštívit výstavu Přerov sametový, která ukazuje dosud nevystavené fotografie a dokumenty ze soukromých archivů. V Humpolci pak bude mít výstava k listopadu 1989 vernisáž 20. října a v Plzni lidé od 19. do 21. září na veletrhu cestovního ruchu uvidí, kam jezdili za komunismu Čechoslováci na dovolenou.