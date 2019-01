K thajským letoviskům se blíží bouře Pabuk, v zemi je přes 2500 Čechů

Tisíce lidí opouštějí jižní pobřeží Thajska, kam dorazí tropická bouře Pabuk, jež zasáhne i turistické oblasti. Provoz již přerušila dvě letiště. V lokalitě přitom nyní vrcholí turistická sezona. V Thajsku je nyní více než 2500 českých turistů, odhaduje Asociace cestovních kanceláří. "Zatím české cestovní kanceláře nemusely nikoho evakuovat, ale za pár hodin to může být jinak," řekl ČTK místopředseda asociace Jan Papež. Individuálním turistům v zemi asociace doporučuje zaregistrovat se do systému ministerstva zahraničí Drozd. České ministerstvo zahraničí vydalo pro cesty do Thajska upozornění. Doporučuje nepodceňovat situaci, dbát pokynů úřadů, v případě nouze se obrátit na nouzovou linku zastupitelského úřadu. Podle úřadu by zhoršené počasí mělo kulminovat v noci ze 4. na 5. ledna.