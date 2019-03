K návrhu na zavedení klouzavého mandátu se vláda postavila neutrálně

Návrh ústavní změny na zavedení klouzavého mandátu poslala vláda do Poslanecké sněmovny s neutrálním stanoviskem. Na tiskové konferenci po jednání vlády to řekl ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO). Podle návrhu Pirátů by členové vlády po dobu svého působení v kabinetu nesměli být zároveň členy Poslanecké sněmovny. Polde Kněžínka bude v návrhu potřeba ještě provést dílčí změny. Obecně ale vláda novelu podporuje. "Nicméně provedení poslaneckého návrhu vnímá jako problematické zejména z toho důvodu, že se zaměňuje zánik mandátu a jeho opětovný vznik s pozastavením výkonu práce poslance," řekl. Kabinet je podle něj připraven poskytnout maximální součinnost sněmovně s případnými úpravami tak, aby mohl být klouzavý mandát v České republice zaveden. Nejednoznačný postoj má k návrhu vládní ČSSD. Ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD řekl, že návrh má i negativa. Poslanci sociální demokracie si podle něho ujasní svůj postoj na jednání klubu.

Zavedení klouzavého mandátu by znamenalo, že za poslance, který se stane členem vlády, by nastoupil náhradník. V případě ukončení angažmá v kabinetu by člen vlády získal poslanecký mandát zpět na zbytek funkčního období. Piráti chtějí návrhem řešit hlavně absenci členů vlády při schůzích Sněmovny.