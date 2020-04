K léčbě COVID-19 by se mohla využít plazma, schválil to SÚKL

Lékaři v Česku by mohli k léčbě nemoci COVID-19 brzy začít používat krevní plazmu od uzdravených. Schválil to Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Nyní se pracuje na přípravě přesného postupu. Na tiskové konferenci pražské Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) to řekl vedoucí lékař intenzivní péče Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM) a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Martin Balík. Podotkl, že o léčení plazmou lékaři VFN debatovali ve čtvrtek s kolegy z pražské Ústřední vojenské nemocnice. "Během týdne budeme mít na stole něco, podle čeho budeme postupovat," řekl lékař. VFN dává pacientům také léky s hydrochlorochinem, který účinkuje proti malárii. I tato látka brání šíření viru v těle. Lékaři také podporují imunitu pacientů a zkoušejí i některá antibiotika.