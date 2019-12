Judista Krpálek je podruhé Sportovcem roku

Judista Lukáš Krpálek se stal podruhé českým Sportovcem roku. Mistr světa ve váze nad 100 kilogramů v 61. ročníku ankety Klubu sportovních novinářů získal 1268 bodů a o 74 bodů porazil druhého basketbalistu Tomáše Satoranského. Třetí skončil hokejista David Pastrňák. Mezi kolektivy zvítězila díky šestému místu na světovém šampionátu basketbalová reprezentace mužů.

Krpálek navázal na prvenství z roku 2016, kdy získal olympijské zlato. Z pomyslného trůnu sesadil snowboardistku a lyžařku Ester Ledeckou. Devětadvacetiletý judista na konci srpna vybojoval zlato na mistrovství světa v nejtěžší kategorii a jako první vyhrál na šampionátech soutěže do 100 i nad 100 kilogramů. Navíc triumfoval v kolébce juda v Japonska po finálovém souboji s domácím Hisajošim Harasawou. Už po uzávěrce ankety se Krpálek posunul do čela světového žebříčku. "Pro mě je tahle cena něco nádherného, popravdě jsem to moc nečekal. V roce 2016 jsem si myslel, že tuhle korunku pro vítěze držím poprvé a naposledy," řekl Krpálek na tiskové konferenci.