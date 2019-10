Jourovou čeká tříhodinové grilování ve výborech europarlamentu

Českou eurokomisařku Věru Jourovou čeká tříhodinové slyšení před členy výborů Evropského parlamentu. Předstoupí před členy výborů pro ústavní záležitosti a občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Někteří členové výborů ČTK řekli, že se hodlají ptát mimo jiné na to, zda bude Jourová dbát i na dodržování vlády práva a svobody médií v Česku a dokáže být nezávislá na premiéru Andreji Babišovi, k jehož hnutí ANO patří. Jourová už na některé dotazy týkající se náplně budoucí práce odpověděla písemně a mimo jiné přislíbila, že chce do poloviny příštího roku mít návrhy pro systém příštích evropských voleb a poté zvážit, zda by bylo vhodné využít nadnárodní kandidátky, jak chtějí některé strany. Řada poslanců před slyšením ocenila práci, kterou Jourová udělala jako komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovné příležitosti v končícím pětiletém období. Také díky jejímu většinou pozitivnímu renomé v EP se neočekává, že by měla patřit mezi kandidáty, s jejichž schválením budou mít poslanci zásadní problém.