Jourová se obává dopadů nynějších opatření na demokracii

Opatření přijatá v boji proti koronaviru by v delším časovém horizontu mohla oslabit demokracii, obává se místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová. Řekla to v rozhovoru s německým deníkem Die Welt. Koronavirus podle ní nesmí zničit demokratický řád. Jourová, do jejíž působnosti spadají evropské hodnoty a transparentnost, vyjádřila také pochybnosti o maďarském postupu. "Rozumím tomu, že v časech pandemie koronaviru mohou být nutná rozhodná a centralizovaná opatření," poznamenala Jourová, podle níž opatření typu nouzových zákonů přijalo zatím 20 členských zemí, aby mohly prosadit nařízení, jako je třeba omezení vycházení.

"Z dlouhodobého hlediska existuje nebezpečí, že tato opatření demokracii oslabí," varovala ale zároveň eurokomisařka, podle níž musí být nouzová opatření ve všech zemích nezbytně nutná, přiměřená, časově omezená a podrobená demokratické kontrole. "Koronavirus nesmí zabít demokratický řád," zdůraznila. Evropská komise nyní přezkoumává nouzová opatření ve všech členských zemích, kterých se to týká, aby zjistila, jestli některá nejdou proti demokratickým hodnotám a základním právům.