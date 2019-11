Jourová označila za své priority v EK ochranu demokracie a svobody slova

Podporu, kterou Evropský parlament vyjádřil nové Evropské komisi, přičítá česká eurokomisařka Věra Jourová práci její nové předsedkyně Ursuly von der Leyenové. Za své hlavní priority Jourová označila ochranu demokracie a svobody slova s tím, že se bude zabývat nezávislostí médií i regulérností voleb. Jourová to řekla ČTK ve Štrasburku. Pro novou komisi hlasovalo 461 europoslanců, proti jich bylo 157 a 89 se zdrželo. Jourová, která už byla členkou předchozího týmu unijní exekutivy vedeného Jeanem-Claudem Junckerem, se stane místopředsedkyní komise pro evropské hodnoty a transparentnost.

"Jsem velké podpoře v parlamentu velice ráda. Čekala jsem, že se spíš naplní skeptičtější hlasy, ale teď, když nad tím zpětně přemýšlím, tak se nedivím, že ta podpora byla vysoká," řekla. "Paní předsedkyně Ursula von der Leyenova opravdu udělala maximum, aby získala co největší možnou podporu, a to se také projevilo na hlasování. Ona si to prostě odpracovala," vysvětlila.