Jourová europoslancům řekla, že hodlá rázně hájit právní stát

Dodržování principů právního státu je jádrem Evropské unie, které je třeba neústupně a rozhodně hájit všemi dostupnými prostředky, řekla na úvod svého slyšení před členy dvou výborů europarlamentu česká kandidátka do nové Evropské komise a současná eurokomisařka Věra Jourová. Poslanci mají tři hodiny na to, aby kandidátce kladli otázky a aby si učinili názor, zda je Jourová dostatečné kompetentní pro výkon funkce místopředsedkyně EK pro evropské hodnoty a transparentnost pod vedením nové šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové. V úvodním čtvrthodinovém vystoupení Jourová poslancům představila klíčové pilíře svého budoucího portfolia, mezi něž řadí zejména ochranu demokracie a svobody médií, ale i právního státu. Podle ní tyto oblasti tvoří "evropskou duši", a právě proto stojí za to je co nejodhodlaněji bránit. Jedním z nejdůležitějších úkolů podle jejích slov bude i práce na reformě systému výběru a jmenování kandidátů do evropských voleb.