Jourová: 15 let od vstupu je příležitostí k úvaze, co od EU chceme

Patnáct let, které na počátku května uplynou od českého vstupu do Evropské unie, je dobrou chvílí k zamyšlení nad tím, co ČR od unie chce, čeho v ní chce dosáhnout a jak na tom pracovat. V rozhovoru se zpravodajem ČTK to uvedla komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovné příležitosti Věra Jourová. "Možná nám to trochu vzalo pocit, že je třeba pro unii také něco dělat, když už jsme v ní. Není to tak: vliv v EU si musíme stále odpracovávat," poznamenala komisařka. Bylo by podle ní dobré, kdyby se Češi do své účasti na evropském projektu "více vložili, byli si vědomi pobytu na dobré adrese a prosazovali lépe naše zájmy".

Rozšíření unie o deset zemí, především ze střední a východní Evropy, bylo podle ní před patnácti lety jasným potvrzením jejich západní orientace. Podobné uvědomění je důležité i dnes, když je slyšet, jak snadno lze manipulovat volbami třeba přes sociální sítě, poznamenala Jourová. Hospodářsky je podle ní pro Česko zásadní přístup na unijní trh, což je pro ekonomiku z 80 procent orientovanou na export významné. Samotná Česká republika je podle Jourové pro EU přínosem. "Česko je respektované za naše mozky, za naše mladé podnikatele, experty v informačních technologiích," vypočítala. Z ČR podle ní směrem k EU často zní hlasy volající po menší regulaci a ona sama je prý v tomto ohledu příkladem. "Někdy se to ukázalo jako dobré řešení. Například jsme odolali velmi silným tlakům volajícím po tvrdé regulaci internetu, což by mohlo omezit svobodu slova. Tady jsem se postavila jasně proti," podotkla Jourová. Bylo to podle ní také proto, že polovinu života prožila v zemi, kde svoboda slova existovala jen na papíře.