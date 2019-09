Jižní Morava žádá, aby nebyla omezena reklama na víno a vinařství

Dva bývalí jihomoravští hejtmani a hejtman současný na zasedání krajského zastupitelstva společně požádali zastupitele, aby protestovali u vlády a parlamentu proti omezení reklamy na víno a vinařství. ČTK to řekl jeden z předkladatelů návrhu, bývalý hejtman Michal Hašek (ČSSD). Spolu s ním návrh, který zastupitelstvo schválilo, předkládali bývalý hejtman Stanislav Juránek (KDU-ČSL) a současný hejtman Bohumil Šimek (ANO). Výzva se týká zvažované regulace reklamy na tabákové výrobky a alkohol. Zastupitelé výzvu schválili. Omezení reklamy na víno a vinařství by podle Haška zmařilo posledních 30 let rozvoje jihomoravského vinohradnictví a vinařství i podpory poskytnuté veřejným sektorem. Ředitel vinařského fondu Jaroslav Machovec tuto aktivitu vítá. "S vinaři to řešíme už delší dobu a máme reálné obavy z toho, že pokud vyloučíme reklamu na naše vína, bude už fungovat pouze konkurence cenou a získá tím zahraniční konkurence, která sem často dováží přebytky za nereálně nízké ceny," uvedl Machovec. Reklama českých vinařství podle něj nevyzývá k větší konzumaci, ale upozorňuje na kvalitu a například na kombinování vhodných jídel s víny.