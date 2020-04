Jízda kolem osení je tradice stará 400 let

Václav David z Lukavce na Novojičínsku zachránil 400 let starou tradici Jízdy kolem osení. V době koronavirové epidemie vyjel na koních žehnat polím a sousedům jen se svým synem. Běžně skupina čítá i dvě desítky jezdců. V posledních dnech přitom s ohledem na platná nařízení David zvažoval, že se akce vůbec neuskuteční. Bylo by to poprvé, co by se za 400 let nekonala. O její ukončení se přitom v minulosti neúspěšně snažili nacisté i komunistický režim.

Dnes brzy ráno vyjel Václav David se synem na koních. V oblecích a s křížem projeli Lukavcem a vyjeli do polí. "Normálně jsme vždy vyjížděli ve 13:00. Dnes jsme vyjeli za úsvitu. Tak, abychom skoro nikoho nemuseli potkat. Brzy ráno tady ještě nejezdí auta ani cyklisté," řekl David. Jízda kolem osení se stala součástí krajského kulturního dědictví. Podle kronik se zvyk dodržuje v Lukavci minimálně od roku 1620. Tehdy jezdci odrazili hordu vojáků rozprášených ve stejném roce u bitvy na Bílé hoře. Tím si zasloužili zápis v kronice a vznikla tak první zmínka o letos minimálně 400 let trvající tradici.