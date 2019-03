Jiří Šalamoun vstoupí do Síně slávy českého designu

Do Síně slávy českého designu vstoupí výtvarník Jiří Šalamoun. Tuto poctu mu udělí organizátoři cen Czech Grand Design, jejichž letošní laureáti budou vyhlášeni 20. března. Uvedením do Síně slávy se oceňuje celoživotní přínos v oboru, a Šalamoun se tak připojí k osobnostem, jako jsou Bořek Šípek, Václav Cigler nebo Jan Kaplický, kteří byli do Síně slávy uvedeni v předchozích letech. ČTK to za pořadatele cen sdělila Barbora Švehlová.

Jiří Šalamoun platí za jednoho z nejvýznamnějších českých ilustrátorů druhé poloviny 20. století. Kresbami ozdobil knihy světových autorů jako Kronika Pickwickova klubu, Poslední Mohykán, Pan Tau a tisíc zázraků, Tracyho tygr nebo Tolkienův Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky. Pro děti vytvořil nezapomenutelnou postavu Maxipsa Fíka, kterého vídaly v kreslených příbězích v režii Václava Bedřicha. Jiří Šalamoun je prvním ilustrátorem, který vstupuje do Síně slávy Cen Czech Grand Design.