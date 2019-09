Jihostroj letos otevře závod v ruském Tatarstánu

Firma Jihostroj letos zprovozní v ruské republice Tatarstán závod na výrobu hydraulických čerpadel a hydraulických motorů pro nákladní auta a zemědělské stroje. V první fázi tam investuje milion eur (asi 25,8 milionu Kč). Česká firma na projektu spolupracuje s ruským partnerem, Jihostroj má podíl 60 procent, a tento měsíc do Tatarstánu naváží technologie. ČTK to řekl ředitel Jihostroje pro strategii a marketing Hynek Walner.

Jihostroj ve Velešíně vyrábí hydraulické prvky a letecké komponenty a většinu své produkce vyváží, asi 60 procent do USA, 30 procent do Evropy, do Ruska to bylo loni šest procent. Časem chce firma dosáhnout v Rusku podobného exportního podílu jako na trzích EU. Export firmy v roce 2018 tvořil 60 procent všech jejích tržeb. Jihostroj s tradicí od roku 1919, kdy vznikl podnik Jevan, zaměstnává zhruba 470 lidí.