Jihomoravský kraj odstoupil od smlouvy s dopravcem letecké linky Brno-Mnichov

Jihomoravský kraj odstoupil od smlouvy s britskou společností BMI regional, která zabezpečovala leteckou linku z Brna do Mnichova. V tiskové zprávě to uvedl Jiří Klement z tiskového oddělení kraje. Firma zkrachovala a zrušila přes 20 letů, linka nyní nefunguje. Kraj zároveň hledá přechodného náhradního dopravce, který by mohl spoj ihned zajistit maximálně na sedm měsíců. Zároveň pracuje na výběrovém řízení pro nového dopravce. Kraj firmu finančně podporoval, proto bude po ní požadovat zpět peníze za část února. Mělo by to být do dvou milionů korun.