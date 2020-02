Jihlavský festival dokumentů má své zahraniční ozvěny

Mezinárodní festival dokumentárních filmů (MFDF) Ji.hlava pořádá ve spolupráci s Českými centry své festivalové ozvěny. Jejich třetí ročník začíná v New Yorku. Ozvěny loňského 23. ročníku budou i v Bruselu, Antverpách a ve Vídni. Ozvěny v New Yorku, které se budou konat i 25. a 27. února, zahájí rumunský snímek Učit režiséra Alexe Brendey. Film, jehož hrdinou je venkovský učitel matematiky s netradičními výukovými metodami, si loni z Jihlavy odvezl cenu za nejlepší dokumentární film střední a východní Evropy. V New Yorku bude s diváky debatovat i Radovan Síbrt, autor snímku Postiženi muzikou zachycující hudební kroužek Jedličkova ústavu, dnes známého jako kapela The Tap Tap. Loni získal na festivalu Cenu diváků.

V Belgii budou ozvěny od 4. do 9. března. Nabídnou desítku filmových projekcí. Chybět nebude ani snímek Sólo režiséra Artemia Benkiho, který se stal loni na festivalu nejlepším českým dokumentem. Uvidí ho i návštěvníci ozvěn ve Vídni, které budou 9. a 10. března.