Jeskyňáři v Albeřické jeskyni objevili rozsáhlý labyrint chodeb

Speleologové objevili v Albeřické jeskyni ve východních Krkonoších rozsáhlý labyrint nových prostor. Délka jeskyně se tím více než zdvojnásobila. ČTK to řekl Radko Tásler ze společnosti Speleo Albeřice a objev označil v rámci Krkonoš za výjimečný. Prostory objevili jeskyňáři loni. "Je to největší objev v Krkonoších všech dob a největší objev v Česku v roce 2019. Se dříve známými částmi má nyní Albeřická jeskyně celkovou délku 590 metrů, ale vše ještě není zmapováno, takže konečná délka bude ještě větší. Tím se (Albeřická jeskyně) řadí do první dvacítky, možná desítky, v Čechách," uvedl pro ČTK Tásler. Dosud se uváděla délka Albeřické jeskyně 250 až 270 metrů. Nové poznatky o Albeřické jeskyni se teprve zpracovávají. "Tak rozsáhlý labyrint nových prostor nikdo nečekal a ani předcházející geofyzikální měření ho nedetekovalo," řekl Tásler.

Prostory byly objeveny při čtyřletém projektu Inventarizace krasových jevů v regionu Krkonoš, který začal na jaře 2018. Výzkum se dělá na několika místech a už teď je jisté, že zásadně změní názor především na stáří, vývoj a geologii krkonošského krasu. Na zmapování spolupracuje albeřický spolek České speleologické společnosti se Správou Krkonošského národního parku a dalšími odbornými institucemi. Nové prostory se objevily při snížení hladiny podzemních jezer o 17 metrů. Na území Krkonoš je asi 80 jeskyní. Žádná z krkonošských jeskyní není vhodná k tomu, aby byla zpřístupněna veřejnosti.