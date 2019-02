Jermanová odmítla jakýkoli vliv na Babišovu kauzu střetu zájmů

Středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová odmítla, že by měla jakýkoli vliv na rozhodování úředníků v kauze údajného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (oba ANO). Krajský úřad od 1. února začlenil dosavadní odbor správních agend, který měl rozhodovat v Babišově kauze, do odboru legislativně právního. Podle Pirátské strany to vyvolává pochybnosti kolem rozhodování úřadu v tomto případu. "Zásadně odmítám, že bych se jakkoliv snažila ovlivnit výkon státní správy, a to v jakémkoliv případě, nejen ve správním řízení, které se týká Andreje Babiše," řekla hejtmanka novinářům. Stojí si za tím, že všichni odborníci, kteří vykonávají přenesenou státní působnost, jsou odborníci na svém místě.

Premiér čelí podezření, že stále ovládá média spadající pod holding Agrofert. Městský úřad v Černošicích mu za přestupek v podobě střetu zájmů již uložil pokutu, podle deníku Právo šlo o 200.000 korun. Premiér se proti tomu odvolal, kauzou by se tak mohli brzy zabývat krajští úředníci.