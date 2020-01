Jazykovým pobytům vévodí angličtina, přibývá studentů nad 30 let

O studium jazyků v zahraničí mají Češi zájem, některé agentury specializované na jazykové pobyty v cizině hlásí rostoucí počet klientů. Češi se chtějí v zahraničí nejčastěji naučit anglicky, mezi další oblíbené jazyky patří němčina a španělština. Roste také zájem o výuku ruštiny a korejštiny. Nejvíce na jazykové pobyty vyrážejí studenti do 20 let, přibývá však zájemců nad 30 let. Vyplývá to z ankety ČTK mezi zástupci agentur na jazykové pobyty.

Angličtinu jezdí Češi nejčastěji studovat do Velké Británie. Kvůli brexitu ale zaznamenala cestovní kancelář Intact úbytek studentů. Mezi další oblíbené země pro studium angličtiny patří Malta a Kanada. "Pociťujeme mírný pokles zájmu o dříve velmi žádané destinace, jako jsou Spojené státy americké nebo Austrálie. Důvodem mohou být poměrně vysoké ceny jazykových kurzů, což se týká především USA. V Austrálii pak zájemce o dlouhodobý studijní pobyt často odrazuje složitý proces s vyřizováním studijního víza," řekla za agenturu Studyline Kristýna Böhmová.