Jan Burian i nadále povede Národní divadlo

Dosavadní ředitel Národního divadla Jan Burian zůstane v čele scény až do roku 2025. Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) ho jmenuje i do druhého funkčního období. Ministr to oznámil na zahájení nové sezony divadla. Setrvání Buriana ve vedení doporučila taky Garanční rada pro Národní divadlo. Staněk od Buriana očekává stabilitu, ale také změny.

Burian řídí Národní divadlo od roku 2013. Hned při nástupu do funkce ho ale tehdejší ministr kultury Jiří Balvín odvolal. Po protestech některých členů souboru a zásahu někdejšího premiéra Jiřího Rusnoka ale rozhodnutí stáhl.