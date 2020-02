Jablonecká firma nestačí kvůli koronaviru vyrábět

Jablonecká firma MALINA-Safety nestačí kvůli koronaviru vyrábět. Podnik dodává filtračně-ventilační systémy CleanAIR určené pro osobní ochranu zejména v průmyslových podnicích, filtry ale dodává třeba i české armádě. Teď se výrazně zvýšila poptávka zejména od zdravotníků, ale i od ostatních složek integrovaného záchranného systému. Kdyby měl podnik dvojnásobnou kapacitu výroby, poptávce by nestačil, sklady jsou prázdné, řekl ČTK výrobní ředitel společnosti Vítězslav Puc.

Pevninská Čína už eviduje přes 63.850 nakažených novým typem koronaviru. Nemoci COVID-19, kterou způsobuje, tam podlehlo 1380 lidí. Podle Puce by k ochraně před nákazou stačil běžný respirátor, ale ty nejsou. "Koronavirus přišel po požárech v Austrálii, které zásoby v celé oblasti vyčerpaly. Region teď není schopen se sám dozásobit, i když hlavní výrobci jednorázových ochranných prostředků jsou v Indii a Číně. Proto jsou teď ochotni sáhnout po vyšších a dražších stupních ochrany, byť by to vlastně nebylo potřeba, jenže nižší stupně ochrany nejsou k dispozici," řekl.