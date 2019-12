Ivan Blatný - básník melancholie, ztracený a nalezený

Z velké naděje české poezie (Vítězslav Nezval ho nazýval "českým Rimbaudem") se stal po své emigraci v roce 1948 zakázaným a posléze zapomenutým básníkem. Objeven byl znovu až v 70. letech českým exilem. Ivan Blatný prožil více než půlku života v sanatoriích v Británii. Brněnský rodák se narodil před 100 lety, 21. prosince 1919, a zemřel v 70 letech v srpnu 1990. V roce 1997 mu prezident Václav Havel udělil in memoriam medaili Za zásluhy. Z jeho sbírek jsou patrně nejvíce ceněny Melancholické procházky z roku 1941, které vyhrály celostátní soutěž.

Blatný trpěl duševními potížemi, v nervovém sanatoriu pobýval poprvé již v roce 1941 poté, co jeho přítel, básník Jiří Orten, zahynul pod koly německé sanitky. A pak i o dva roky později, kdy se údajně chtěl vyhnout totálnímu nasazení. Velký životní i tvůrčí předěl zažil Blatný v roce 1948. Básník, který měl na svém kontě šest knih (z toho dvě pro děti), a člen KSČ byl koncem března 1948 vyslán do Londýna na pozvání Britské rady. Hned následující den ale vydal v BBC prohlášení o nesvobodě v Československu, oznámil, že se již nevrátí, a poštou vrátil průkazy člena KSČ a Syndikátu českých spisovatelů. Vzápětí byl zbaven veškerých občanských práv a majetku, označen za zrádce a stal se zakázaným básníkem. V roce 1977 Blatného poprvé navštívila sestra Frances Meachamová, která zajišťovala jeho kontakty s emigranty, zvláště s Josefem Škvoreckým, kterému do Toronta poslala Blatného rukopisy. Zde vyšla v roce 1979 péčí básníka Antonína Brouska Blatného sbírka Stará bydliště, která je vnímána jako básníkovo znovuzrození. V roce 1987 vyšla i jeho další sbírka, Pomocná škola Bixley. V březnu 1990 pozdravil Blatný lístkem prezidenta Václava Havla při jeho oficiální návštěvě v Británii. Ivan Blatný zemřel 5. srpna 1990 ve všeobecné nemocnici v Colchestru.