iROZHLAS: Vnitro plánuje obce bez zastupitelstev slučovat s jinými

Ministerstvo vnitra plánuje rušit obce, kde lidé dlouhodobě nechtějí kandidovat do zastupitelstva, nedaří se tam sestavit kandidátky a vedení obce se musí ujmout správce vybraný ministerstvem. Úřad by chtěl v takovém případě obec sloučit s jinou. S odkazem na připravovanou koncepci veřejné správy o tom informuje server iROZHLAS.cz. Mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška řekl Českému rozhlasu Radiožurnálu, že úřad nepočítá s významnou redukcí počtu obcí nebo s jejich plošným slučováním. Se slučováním obcí souhlasil podle serveru Svaz měst a obcí. Proti je naopak Sdružení místních samospráv, podle něhož by měl stát hledat jiné řešení. Například snížit počet zastupitelů tam, kde se nedaří naplnit kandidátky. Zájem lidí kandidovat v komunálních volbách se dlouhodobě snižuje. V roce 2018 se o místa obecních zastupitelů hlásilo 216.000 zájemců, o čtyři roky dříve jich bylo o 17.000 víc.