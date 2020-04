iROZHLAS: VFN má dostat remdesivir pro 10 pacientů s covid-19

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze by v nejbližší době měla dostat americký experimentální lék na covid-19 remdesivir pro deset nakažených. Určen by byl jen pro nejvážnější případy pacientů. Uvedl to server ROZHLAS.cz, kterému to řekl vedoucí lékař z anesteziologické kliniky všeobecné nemocnice Martin Balík. Remdesivirem se v Česku dosud léčil jen jeden pacient, a to právě ve VFN. Vedle remdesiviru by VFN měla dostat pro pacienty s novým koronavirem také japonský lék favipiravir. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) by měl dorazit tento týden a Česko by mělo dostat dodávku pro sto pacientů. Zhruba pětina z toho je dar, který ČR poskytlo Japonsko, zbytek země koupí. Lék se bude využívat jako experimentální, pacientovi ho bude možné podat na základě jeho informovaného souhlasu.