iROZHLAS: Projekty Agrofertu, které neproplatila EK, dosáhly 170 milionů

Česko zatím nedostane další evropské dotace pro skupinu Agrofert asi za devět milionů korun. Píše to server iROZHLAS.cz. Ministerstvo financí neposlalo fakturu k proplacení do Bruselu kvůli možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Peníze tak šly ze státního rozpočtu. Celkově stát proplatil projekty holdingu za víc než 170 milionů korun. Česku hrozí, že eurodotace pro Agrofert nedostane. Ministerstvo financí nežádá Evropskou komisi o peníze pro Agrofert od loňského prosince poté, co mu to doporučili unijní úředníci. Na přelomu května a června dorazily do Prahy předběžné závěry auditu Evropské komise. Oba konstatovaly, že Babiš je ve střetu zájmů. Česká strana má nyní možnost se k závěrům auditu vyjádřit.

Systém evropských dotací funguje na státním předfinancování, Evropská komise peníze posílá až po splnění určitých podmínek. Babišovi dřív Agrofert patřil, než ho před dvěma lety vložil do svěřenských fondů. Podezření ze střetu zájmů premiér odmítá. Zástupci Agrofertu situaci blíže nekomentovali s tím, že jde o komunikaci mezi ministerstvem financí a Evropskou komisí.