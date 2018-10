iROZHLAS: Miliardář Valenta převede majetek do svěřenského fondu

Senátor a miliardář Ivo Valenta (Soukromníci) převede nejpozději začátkem příštího roku svůj majetek do svěřenského fondu. Důvodem je to, že ho zajímá hlavně politika. Napsal to server iROZHLAS.cz. Valentovi patří mimo jiné loterijní společnost Synot Tip či většinový podíl ve společnosti Our Media, do které spadá například regionální televize Praha TV a Brno TV1, portál Parlamentní Listy či slovenský deník Pravda a jeho web Pravda.sk. Valenta je senátorem za Uherské Hradiště.

Společnost Synot Tip patří k nejvýznamnějším subjektům na českém loterijním trhu. Podniká například na Slovensku, v Lotyšsku, Albánii, Kosovu, Vietnamu, Řecku, Španělsku, Gruzii a dalších zemích. Skrze firmu Synot Real Estate vlastnila skupina Synot v roce 2017 zhruba 120 nemovitostí a víc než 620 pozemků, měla tak aktiva za 2,2 miliardy korun.