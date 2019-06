iROZHLAS: Babiš se ve čtvrtek sejde s předsedou EK Junckerem

Premiér Andrej Babiš (ANO) se ve čtvrtek v Bruselu setká s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem. Uvedl to server iROZHLAS.cz. Babiš předminulý týden řekl, že chce s Junckerem mluvit o auditu ke svému údajnému střetu zájmů. Mluvčí komise Mina Andrejevová ale toto téma nepotvrdila. Evropská rada se v Bruselu koná ve čtvrtek a v pátek. Návrh auditní zprávy, který na konci května zveřejnila média, uvádí, že Babiš má dal vliv na společnost Agrofert a současně má jako premiér vliv i na použití unijních peněz. Česku proto hrozí, že by mohlo podle předběžné zprávy vracet do unijního rozpočtu asi kolem 450 milionů korun dotací, které Agrofert čerpal.

Babiš už 5. června avizoval, že plánuje setkání s Junckerem na červnovém summitu. "Já se určitě zeptám pana Junckera, jak je možné, že má takové nekompetentní auditory. Protože jejich chování bylo skandální," prohlásil tehdy premiér. Babiš, který kvůli zákonu o střetu zájmů Agrofert převedl do svěřenských fondů, označil audit za pochybný a za útok na Českou republiku.