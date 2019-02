Investice do nemovitostí v Česku loni klesly skoro o třetinu

Objem investic do nemovitostí v Česku loni meziročně klesl o 30 procent na 2,62 miliardy eur (přibližně 67,2 miliardy Kč). Nižší byl také počet transakcí, a to o 27 procent. Vyplývá to ze studie poradenské společnosti Colliers International, podle které pokles souvisí s nedostatkem kvalitních nemovitostí na prodej. Do nákupu nemovitostí v Česku loni investovaly firmy ze 13 zemí. Největšími investory ale byly české subjekty s 62procentním podílem na objemu investic a se 77 procenty všech transakcí. "Česká republika má zdaleka největší podíl lokálních investorů ze všech zemí středoevropského regionu, což potvrzuje velkou důvěru v trh ze strany místních kupců," uvedl ředitel investičního oddělení Colliers International pro Česko a Slovensko Andy Thompson.