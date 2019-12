InterSucho: Více než třetina území ČR trpí suchem v půdě do jednoho metru

Více než třetina území České republiky trpí na konci letošního roku zemědělským suchem, tedy suchem v půdě do hloubky jednoho metru. Vyplývá to z aktuálních údajů, které zveřejnili vědci na portálu InterSucho. Výrazně lépe je na tom aktuálně Morava, nejhorší situace je v jižních a severozápadních Čechách. Prognóza na příští dva měsíce nepředpokládá zásadní zlepšení situace. Míra sucha se určuje jako poměr aktuálního stavu k průměrnému stavu za roky 1961 až 2010. V povrchové vrstvě do 40 centimetrů je situace poměrně dobrá a sucho panuje v jihozápadních a severozápadních Čechách a v menších enklávách na dalším území republiky. V hlubší vrstvě od 40 do 100 centimetrů je situace výrazně horší.