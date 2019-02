Inteligentní dopravní systémy budou na dalších třech úsecích dálnic v Česku

Na dalších třech úsecích dálnic v Česku vzniknou ještě letos takzvané inteligentní dopravní systémy. Mají zvýšit informovanost řidičů o aktuální situaci v provozu, o nehodách, kolonách nebo počasí. První inteligentní dopravní systém už je od loňska na úseku dálnice D1 mezi Mirošovicemi a přes Pražský okruh k Rudné na dálnici D5. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) chce systémy vybudovat na D1 v okolí Brna mezi 182. a 210. kilometrem, dále na dálnici D5 mezi pátým a 65. kilometrem a na celé D11. Přijímací systém budou mít zabudovaný chytrá auta, nebo je možné informace přijímat do tabletu nebo chytrého telefonu. Podle ŘSD by do roku 2020 mělo být systémeme vybaveno přibližně deset milionů aut v Evropě. Automobilky se zavázaly k tomu, že od letošního roku budou touto technologií vybavovat vybrané modely.