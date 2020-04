Inspekce: Slovně hodnotí žáky více základní školy

Slovní hodnocení vykonané práce žáků využívají při výuce na dálku spíše základní školy než střední. Na prvním stupni základních škol hodnotí slovně zhruba dvě pětiny vyučujících. Obvyklým způsobem, jako jsou známky, tam klasifikuje děti kolem tří procent pedagogů. Vyplývá to z výsledků průzkumu České školní inspekce, které její zástupci představili novinářům.

Podle ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala by školy neměly rozdávat známky, ale spíš se soustředit na průběžnou zpětnou vazbu a poskytovat žákům informace o tom, co se jim daří a co ne a proč. Děti by měly vědět, co mají udělat, aby se mohly dál zlepšovat, řekl. Slovní hodnocení je podle Zatloukala pro děti více motivující než známky. "Ale v případě, že je to žádoucí a efektivní, klidně je možné známkovat jako součást zpětné vazby," dodal. Cílem by podle něj ale nemělo být celkové hodnocení na vysvědčení, nýbrž předání informace o tom, zda se žákovi práce daří. Zástupci inspekce připomněli, že vliv na distanční vzdělávání má často domácí prostředí a rodina. Ministr školství Robert Plaga (ANO) také již dříve školám doporučil zohledňovat při výuce časové i technické možnosti rodin. Učení na dálku by se podle něj mělo zaměřit hlavně na nejdůležitější předměty.