Inkluze by měla být omezena, uvedli experti na schůzce se Zemanem

Inkluze by měla být podle odborníků, kteří se v sobotu sešli s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech omezená. Schůzky se zúčastnil ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO a bývalý šéf resortu Stanislav Štech za ČSSD. Inkluze nesmí být podle expertního týmu útokem a likvidací praktických a speciálních škol.

Ministr Plaga na konci srpna uvedl, že handicapovaní žáci v běžných školách by měli v budoucnu častěji sdílet jednoho asistenta pedagoga. Ministerstvo by podle něj do podzimu mohlo dokončit návrh změn ve vyhlášce o společném vzdělávání ve školách. Na inkluzi by příští rok měly jít asi čtyři miliardy korun. Letošní rozpočet počítal pro společné vzdělávání asi s dvěma miliardami. Během roku na něj ale šly podle ministra další peníze navíc.