Iniciativa má seznam 50 rodin, které by přijaly syrské sirotky

Iniciativa Češi pomáhají má seznam víc než pěti desítek rodin, které by byly ochotny přijmout syrské sirotky. Další lidé nabízejí hlídání, doučování či odbornou psychologickou pomoc. Iniciativa to uvedla v prohlášení, které zaslala ČTK. Podle uskupení by bylo účelné uspořádat setkání zástupců vlády, opozice, odborníků i zástupců neziskových organizací. Diskutovat by měli o případných podmínkách přijetí.

To, aby ČR přijala 50 syrských sirotků z řeckých uprchlických táborů, navrhuje europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL). Premiér Andrej Babiš (ANO) záměr odmítá. "Dětem máme pomáhat tam, kde se narodily a kde žijí," uvedl. Zdůrazňuje navíc to, že se nejedná o malé děti, ale hlavně o chlapce ve věku 12 až 17 let. Podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) by Česko syrské děti, které přišly o rodiče, přijmout zvládlo. Babišův postoj kritizovali někteří politici, chválil ho prezidentův mluvčí.

V pondělí Babiš novinářům řekl, že si rád vyslechne myšlenky europoslankyně Michaely Šojdrové (KDU-ČSL), ale záležitost považuje za plácnutí do vody a snahu Šojdrové se zviditelnit před volbami do Evropského parlamentu.