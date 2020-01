Informační systém MPSV může být o miliardu dražší než resort plánoval

Nový jednotný informační systém ministerstva práce a sociálních věcí bude oproti plánům stát asi o miliardu korun víc. Místo jedné a půl miliardy by mohl vyjít skoro na dvě a půl miliardy korun. Vyplývá to z materiálů resortu, které získala ČTK. Důvodem jsou podle ministerstva náklady, které se v době zadání zakázek nedaly očekávat. Náměstek ministerstva Jan Baláč už dříve poslancům řekl, že se při testování objevují problémy. Ministryně Jana Maláčová z ČSSD uvedla, že by cena nakonec mohla být dvě miliardy korun. Dodala, že od léta o navyšujících se nákladech informují a že resort v zakázkách udělal pořádek.

Ministerstvo počítá s tím, že by se investice do nových systémů mohla díky úsporám za provoz vrátit asi za osm let.

Nový jednotný a propojený informační systém se týká třeba vyplácení dávek nebo zaměstnanosti.