Informace o možném odvolání ministra školství jsou podle rektorů znepokojující

Informace v médiích o možném odvolání ministra školství vyhodnotili čeští rektoři jako znepokojující. Naznačili, že by to ohrozilo kvalitu školství. Také podle školských organizací je Robert Plaga (za ANO) dobrý ministr školství, který k otázkám přistupuje věcně. Plaga, o jehož dalším působení ve funkci se spekuluje, je přesvědčen, že jeho úřadu se v posledním roce mnoho věcí daří a spousta je rozpracovaná. Ve vyjádření, které zaslal ČTK, upozornil na přidávání peněz do všech úrovní škol i do sportu. Uvedl, že jeho cílem je školství stabilizovat. Plagu ve čtvrtek kritizoval prezident Miloš Zeman za jeho schůzku s ředitelem Bezpečnostní informační služby (BIS) Michalem Koudelkou, označil to za hrubou chybu. K tomu ministerstvo zopakovalo, že Plaga se k výrokům BIS ohledně údajného ruského vlivu na školství stavěl velmi rezervovaně a schůzka s Koudelkou to nezměnila. Snahu o změnu výuky moderních dějin avizoval ministr už dříve.