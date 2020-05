Inflace přestává být podle analytiků v ekonomice problémem

Údaje o dubnové inflaci podle ekonomů naznačují, že inflace navzdory rostoucím cenám potravin přestává být kvůli dopadům šíření koronaviru v české ekonomice problém. V následujících měsících by měla inflace dále klesat a podle některých analytiků by mohla ke konci roku klesnout i pod dvě procenta. Na druhou stranu přílišný pokles inflace a hrozba deflace by mohla do budoucna Českou národní banku vést k využití nestandardních nástrojů měnové politiky. Meziroční růst spotřebitelských cen v dubnu zpomalil na 3,2 procenta z březnových 3,4 procenta. Důvodem byl hlavně pokles cen pohonných hmot, naopak pokračovalo zdražování potravin, především ovoce a zeleniny.

"Zatímco ještě na začátku roku měla ČNB obavy z přílišných inflačních tlaků, nyní se znovu potvrzuje, že jsou dávno pryč. Inflace v dubnu podle očekávání poklesla a nic nebrání tomu, aby se dál snižovala," uvedl analytik ČSOB Petr Dufek. Inflace se podle něj v dalších měsících sníží pod tři procenta a dále by se mohla dostat až pod dvě procenta. Pravděpodobnost deflace ale podle Dufka zůstává velmi nízká.