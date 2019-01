Inflace letos bude vyšší než loni, odhadují analytici

V letošním roce bude průměrná míra inflace zřejmě vyšší než loni, odhadují analytici. Hned zpočátku letošního roku inflace stoupne kvůli růstu cen energií, zároveň budou dražší potraviny kvůli loňské slabší sklizni. Naopak levnější by měly letos být pohonné hmoty díky vývoji cen ropy, odhadli ekonomové. Inflace by tak podle nich měla růst především v první polovině roku, kdy by se mohla přiblížit třem procentům. Spotřebitelské ceny v Česku za loňský rok v průměru vzrostly o 2,1 procenta. Byla to třetí nejvyšší průměrná roční míra inflace za posledních deset let. "Začátkem příštího roku by měly spotřebitelské ceny strmě vzrůst opět ke 2,5 procenta. Zdražování bude pohánět rekordní růst mezd a hlavně dramatický nárůst cen energií. V průměru by tak v tomto roce měly vzrůst spotřebitelské ceny o 2,6 procenta," uvedl analytik Raiffeisenbank František Táborský. Dražší energie se zvláště znatelně projeví v inflaci podle hlavního ekonoma Czech Fund Lukáše Kovandy během prvního čtvrtletí.