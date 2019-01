iDnes: Za výbuch v Kralupech může dělník, který odstranil záslepku

Za loňský březnový výbuch nádrže v distribučním terminálu před areálem rafinerie v Kralupech nad Vltavou může podle hasičů dělník, který odstranil záslepku, kvůli čemuž se do nádrže dostaly benzinové páry. S odvoláním na krajského vyšetřovatele hasičů Libora Pospíšila to uvedl portál iDNES.cz. Při neštěstí zahynulo šest lidí, pět z nich bylo z Rumunska. Další dva lidé se těžce zranili. Výbuch v Kralupech je jednou z největších tragédií v průmyslových provozech v Česku za posledních 50 let. Škodu Unipetrol odhadl na 30 milionů korun. Výbuch nastal v nádrži, která byla několik let mimo provoz. Sloužila ke skladování pohonných hmot vyrobených v rafinerii. Externí dodavatelé pracovali na jejím opětovném uvedení do provozu.