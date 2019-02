iDnes: Armáda plánuje pokračovat v náboru profesionálů i záložníků

Česká armáda chce letos komě připravovaných nákupů techniky a výzbroje také pokračovat v úspěšných náborech. Píše o tom server iDnes.cz. Uvádí, že armáda nyní shání například střelce, řidiče, kuchaře, IT specialisty, lékaře i nejrůznější techniky. K počátku února měly ozbrojené síly 25 074 vojáků. Personálně má mít armáda do roku 2025 minimálně 30 tisíc vojáků. Stávající dvě bojové brigády mají být doplněny a dozbrojeny a vzniknout má i třetí bojové uskupení. iDnes připomíná, že ministerstvo obrany před lety kvůli snižování výdajů na obranu nábory na čas zcela zastavilo. Početní stavy vojáků se pak dostaly místo 27 000 pod 21 000. Masivní nábor pak znovu armáda zahájila před čtyřmi lety. Velmi úspěšný byl loni nábor také do Aktivní zálohy. K počátku února mají 2 885 příslušníků. Podle původního plánu měla mít záloha tolik členů až na sklonku roku 2020.