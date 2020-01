Hyundai zahájí v březnu v Nošovicích výrobu elektromobilů Kona

Automobilka Hyundai zahájí v březnu ve svém závodě v Nošovicích na Frýdecko-Místecku výrobu elektromobilů Kona Electric. Letos tam vyrobí desítky tisíc těchto vozů. Výrazně tím zkrátí dodací lhůty pro zákazníky v Evropě. ČTK to řekl mluvčí automobilky Pavel Barvík. Nošovická továrna je jediným výrobním závodem Hyundai v Evropské unii. Zaměstnává zhruba 3300 lidí a dalších 8700 zaměstnanců pracuje u jejích subdodavatelů. Vozy se vyvážejí do 69 zemí, nejvíc do Německa, Velké Británie, Ruska, Španělska a Itálie, tuzemský trh tvoří přibližně čtyřprocentní podíl.