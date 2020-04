Hyundai prodlouží odstávku výroby do 14. dubna

Automobilka Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku prodlouží kvůli pandemii nového typu koronaviru odstávku výroby o týden. Výroba by se měla opět rozjet po Velikonocích v úterý 14. dubna v 06:00. ČTK to dnes oznámil mluvčí automobilky Pavel Barvík. Odstávka tak bude pokračovat i u většiny subdodavatelů firmy. "Stále platí, že zaměstnancům bude náležet náhrada mzdy ve výši 70 procent průměrného výdělku," uvedl Barvík. Výroba v závodě je dočasně pozastavena od pondělí 23. března. Část zaměstnanců v Nošovicích ale v pondělí a úterý do práce půjde. "Dvoudenní výjimku má oddělení převodovkárny z důvodů nutnosti zajištění dodávek pro naše partnery. Od středy se připojí k odstávce. Na dvou směnách se celkem jedná o zhruba 180 zaměstnanců," uvedl Barvík. Převodovkárna dodává výrobky také sesterskému závodu KIA ve slovenské Žilině, který bude znovu vyrábět už od pondělí 6. dubna.