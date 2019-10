Hypoindex: Průměrná sazba hypoték v září propadla na 2,47 pct.

Průměrná úroková sazba hypoték v září klesla na 2,47 procenta ze srpnových 2,61 procenta. Sazby klesly již osmý měsíc v řadě. Vyplývá to z aktuálních údajů Fincentra Hypoindexu. Na minimu byla sazba v prosinci 2016, a to 1,77 procenta. Od té doby většinou rostla. Ani díky levnějším hypotékám ale hypoteční trh příliš neožívá. Přestože levnější hypotéky přilákaly do bank více klientů než v srpnu, objem poskytnutých hypoték se jen těsně dostal za hranici 15 miliard korun. Proti loňskému září to byl propad o šest miliard Kč. Jak uvedl hlavní poradce České bankovní asociace Vladimír Staňura, snižování sazeb je podle něj logická reakce bank na výrazné propady hypotečního trhu. Domnívá se, že trend bude pokračovat. "Banky v rámci konkurenčního boje budou ochotny sáhnout ještě více do svých marží. V Evropě se sazby hypotečních úvěrů pohybují kolem jednoho procenta," dodal.