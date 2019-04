Hypoindex: Průměrná sazba hypoték v březnu klesla na 2,9 procenta

Průměrná úroková sazba hypoték v březnu klesla na 2,90 procenta z únorových 2,99 procenta. Je to největší meziměsíční propad od března roku 2015. Vyplývá to z údajů Fincentra Hypoindexu. Na minimu byla sazba v prosinci 2016, a to na 1,77 procenta. Od té doby vesměs rostla. Nižší sazby přilákaly v březnu do bank více klientů než v předchozích měsících. "Dobrý březnový výsledek je ve stínu celého prvního čtvrtletí, které bylo jedno z nejslabších. V meziročním srovnání činí propad objemu hypoték více než 30 procent. Jarní měsíce bývají vždy silnější a sazba může v dalších měsících opět klesat. Banky mají velké množství likvidity a pobídky v podobě akčních nabídek mohou pokračovat," řekl ČTK hypoteční specialita ChytryHonza.cz Daniel Horňák.

Česká národní banka chystá novelu zákona, která by mohla učinit hypotéky dostupnější pro mladé do 36 let. Kdyby prošla, mladí by si bez problémů mohli sjednat hypotéku až na 100 procent hodnoty zástavy nemovitosti. A navíc by mohli na splátku dluhu vynaložit 50 procent ze svého měsíčního čistého příjmu, což je o pět procentních bodů více než teď. "Je to chvályhodná snaha, jež má napravit dopady restriktivních kroků ČNB," uvedla ředitelka Central Group Michaela Tomášková. Dopady se projevují hlavně u mladých. Podle dat společnosti byla u lidí do 35 let v posledních letech mezi kupujícími nových bytů čtvrtina. Letos jich je sotva pětina.