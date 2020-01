Hygienička: Zatím není nutné vydávat doporučení, aby Češi do Číny necestovali

Odborníci zatím nevědí, jak pravděpodobný je přenos koronaviru do Evropy. Dosud není k dispozici dostatek dat o jeho šíření, čeká se na více informací z Číny, řekla ve čtvrtek hlavní hygienička ČR Eva Gottvaldová. Podle ní zatím není nutné vydávat doporučení, aby Češi do Číny necestovali. Musí tam ale dodržovat hygienická pravidla, podobně jako třeba při epidemii chřipky. Neměli by v Číně navštěvovat trhy a měli by se vyhýbat větším skupinám lidí.

Počet obětí nového koronaviru stoupl podle posledních oficiálních informací nejméně na 17 a počet infikovaných dosáhl 544. Jednotlivé případy se objevily také ve Spojených státech nebo dalších asijských zemích.