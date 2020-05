Hygienici začnou dnes používat principy tzv. chytré karantény

Hygienici by při odhalování nových případů nemoci covid-19 měli od dnešního dne začít používat principy takzvané chytré karantény. V posledních týdnech se v nich proškolili, jako poslední v Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Zlepší hlavně koordinaci a komunikaci testování a odhalování kontaktů nakažených. Spolupracují na tom i medici a armáda. Pomoci vzpomenout si na rizikové kontakty může lidem takzvaná vzpomínková mapa vytvořená z dat mobilního operátora a platební karty, která ukáže místa pohybu za posledních pět dní. Hygienici je budou moci použít ale jen v případě, že s tím dá nemocný souhlas. Hygienici pak všechny kontakty osloví a pošle do preventivní karantény. Po nejméně pěti dech od posledního kontaktu jim bude udělaný test výtěrem z nosohltanu. Odstup několika dní je podle odborníků potřeba, aby se virus v těle rozvinul a test ho byl schopen odhalit.

Chytrá karanténa bude užitečná pomoc hlavně v případě, kdy by nových případů přibylo. V rozhovoru s ČTK to řekla ředitelka odboru protiepidemického Hygienické stanice Hlavního města Prahy Martina Marešová. V Praze měli v době největšího náporu téměř stovku nových případů denně, ve středu už jen šest. Podle ní je hygienická stanice na zavedení chytré karantény připravena. Očekává, že jednotky případů covidu-19 se mohou objevovat ještě dlouho. "Neumím si představit, že by koronavirus vymizel, protože nevidím důvod, proč by měl. Spíš ho budeme muset brát jako normální respirační virus, zařadí se mezi ostatní a budeme s ním muset normálně fungovat," dodala.