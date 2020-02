Hygienici nařídili Univerzitě Karlově, aby studenty z Číny kvůli koronaviru na 14 dní izolovala

Pražští hygienici nařídili Univerzitě Karlově, aby studenty nebo pedagogy, kteří přijedou z Číny, kvůli tamní epidemii koronaviru na 14 dní izolovala. Musí je také hygienické stanici nahlásit. Studenti se nesmí účastnit výuky nebo jít do knihovny. Vyplývá to z dokumentu, který zveřejnila Fakulta sociálních věd UK. Koronavirem se celosvětově nakazilo už přes 40.000 lidí, více než 900 jich zemřelo. V Česku bylo testováno kvůli podezření přes 60 lidí, u žádného, včetně evakuovaných přímo z epicentra nákazy, se přítomnost viru nepotvrdila. "Na základě skutečnosti, že účastník řízení poskytuje výuku a zajišťuje ubytování studentům z ČLR, a to z oblasti omezeného výskytu nového koronaviru (2019-nCoV), je z důvodů ochrany před jeho rozšířením na území České republiky nezbytné přijmout protiepidemická opatření k zamezení možného šíření tohoto koronaviru," uvádí v dokumentu Hygienická stanice Hlavního města Prahy.