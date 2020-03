Hygienici kvůli koronaviru uzavřeli Litovel a dalších 20 obcí

Hygienici v pondělí časně ráno uzavřeli 21 obcí na Olomoucku včetně Uničova, Červenky a Litovle, aby tam zabránili dalšímu šíření koronaviru. Lidé nemohou území těchto měst a a obcí opustit a zakazuje se i pohyb mimo místo jejich trvalého pobytu a to minimálně na dobu 14 dnů, vyplývá z nařízení hygieniků. Opatření se týká i dopravy, na dálnici D35 jsou uzavřeny sjezdy a nájezdy 248 a 253 na dálnici u Litovle, uvedlo Národní dopravní informační centrum ŘSD. Na Litovelsku a Uničovsku bylo v neděli večer evidováno 25 případů koronaviru, v celém Olomouckém kraji jich bylo 32.

Opatření je nařízeno na dobu 14 dnů. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) je v této lokalitě zhruba 1000 potenciálně nakažených kontaktů. To byl důvod, proč se k opatření přistoupilo. "Jsou to lidé, kteří byli v kontaktu s infikovanými, což už je velký počet, proto hygienici rozhodli o uzavření. Všichni, kteří jsou označeni za kontakty, musí být v domácí karanténě, nesmí ani chodit do práce, musí být doma 14 dnů. Pro zbytek obyvatel platí toto omezení," řekl Vojtěch ráno Radiožurnálu.

Čtyři nové případy má Vysočina, přičemž tři ženy a muž byli na hasičské oslavě v obci Kynice na Havlíčkobrodsku. Ta se konala 7. března. Jedním z účastníků oslavy byl podle starostky člověk z Prahy, který byl na koronavirus pozitivní. Nemocnými jsou příbuzní muž a žena a dvě ženy, které jsou také příbuzné. Údajně měli lehké příznaky, ale jsou velmi masivně osídleni virem," řekla Alena Dvořáková, ředitelka protiepidemického odboru z krajské hygienické stanice. V karanténě jsou v obci další lidé včetně starostky, které byla nařízená v pátek, nebo místostarosty.